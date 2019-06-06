Ему 97 лет, но он не побоялся прыгнуть с парашютом. Посмотрите на этот бесстрашный поступок

Новости Франции. Американец прыгнул с парашютом в возрасте 97 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прыжок был посвящен памяти участников операции «Оверлорд» – высадке войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Этот прыжок для ветерана второй. Впервые его парашют раскрылся над коммуной Карантан на северо-западе Франции как раз 6 июня 1944 года.

Чтобы взять эту высоту сегодня, пенсионеру потребовалось полгода подготовки. Вместе с бесстрашным пенсионером прыжки совершили более 200 человек из 14 стран.