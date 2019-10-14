Прямой эфир

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту

14 октября 2019 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На днях сборная Республики Беларусь по парашютному спорту, представленная спортсменами Вооруженных Сил и ДОСААФ, триумфально выступила в швейцарском городе Локарно на шестом этапе Кубка мира по точности приземления.

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, победитель соревнований международного класса – Олег Фомин и победительница соревнований международного класса – Оксана Фомина.

Как проходил Кубок мира? Какая была конкуренция?

Олег Фомин, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, победитель соревнований международного класса:
Нужно было пройти 6 этапов, мы участвовали в двух. Это в Хорватии в июне мы с женой участвовали, она отдельно ездила еще в Италию, и вот Швейцария это третий этап. В Хорватии мы заняли оба первое место, жена еще в групповой точности тоже первое место. В Швейцарии она тоже первое место заняла, а я в групповой точности первое, так в личной пятое.

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту-4

Конкуренция очень сильная, потому что участвуют 40 команд и в команде 5 человек это 200 человек, мирового уровня спортсмены.

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту-7

Чем хороши эти этапы? У нас в следующем году соревнования будут в Кемерово, там все виды парашютного спорта чемпионат мира.

Как обстоит дело в парашютном спорте?

Оксана Фомина, победительница соревнований международного класса:
Эти этапы проходят в пятницу, субботу и в воскресенье. В выходной день, когда люди могут просто прийти посмотреть, как зрелищно проходят эти соревнования. Это упражнение только на точность приземления. Вы можете поднять круг и туда приземляются.

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту-10

Какой диаметр круга?

Оксана Фомина:
Диаметр круга 25 см, а самого приземления 2 см туда нужно попасть. Это очень зрелищно! Прыжки совершаются без остановки, в небе постоянно парашютисты. Люди приходят, семьями приезжают на велосипедах в Швейцарии, отдыхают и смотрят. В Хорватии тоже приезжают с детьми. Прыжки начинаются с семи часов утра и заканчиваются в восемь. Они приходят, улыбаются, фотографируются с нами и мы общаемся с ними. Все позитивно, все хорошо!

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту-13

Кто является законодателем мод в этом виде спорта?

Олег Фомин:
Французы, немцы, европейские страны. Сейчас еще азиатские страны подтягиваются, и очень сильные спортсмены, особенно КНР.

Оксана Фомина:
Американцы тоже участвуют.

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту-16

В каком возрасте надо начинать и в каком заканчивать?

Олег Фомин:
Сейчас все хорошо сделано у нас для молодежи. Можно с 15 лет приходить с разрешения родителей, с 16 лет без разрешения. У нас до 24 лет – юниорский возраст, зато на тренировках они прыгают столько, сколько я, потому что их везут на хорошие соревнования и в дальнейшем они могут вписаться во взрослую команду. До 84 года можно прыгать, я еще прыгаю, на соревнованиях еще в 80 лет люди прыгают.

Оксана Фомина:
Эти соревнования в Швейцарии возрастные и специальный приз именно по возрасту – «Команда мастеров».

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту-19

# Прыжок с парашютом # Олег Фомин # Оксана Фомина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас не было разгромных результатов». Подводим итоги матчей сборной Беларуси с эстонцами и голландцами
13 октября 2019 21:19

«У нас не было разгромных результатов». Подводим итоги матчей сборной Беларуси с эстонцами и голландцами

Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»
13 октября 2019 20:59

Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»

«Бывают очень приятные открытия». Кто из белорусов получит лицензию на ОИ-2020
13 октября 2019 19:52

«Бывают очень приятные открытия». Кто из белорусов получит лицензию на ОИ-2020