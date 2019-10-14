«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту

На днях сборная Республики Беларусь по парашютному спорту, представленная спортсменами Вооруженных Сил и ДОСААФ, триумфально выступила в швейцарском городе Локарно на шестом этапе Кубка мира по точности приземления.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, победитель соревнований международного класса – Олег Фомин и победительница соревнований международного класса – Оксана Фомина. Как проходил Кубок мира? Какая была конкуренция? Олег Фомин, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, победитель соревнований международного класса:

Нужно было пройти 6 этапов, мы участвовали в двух. Это в Хорватии в июне мы с женой участвовали, она отдельно ездила еще в Италию, и вот Швейцария – это третий этап. В Хорватии мы заняли оба первое место, жена еще в групповой точности – тоже первое место. В Швейцарии она тоже первое место заняла, а я в групповой точности – первое, так в личной – пятое.

Конкуренция очень сильная, потому что участвуют 40 команд и в команде 5 человек – это 200 человек, мирового уровня спортсмены.

Чем хороши эти этапы? У нас в следующем году соревнования будут в Кемерово, там все виды парашютного спорта – чемпионат мира. Как обстоит дело в парашютном спорте? Оксана Фомина, победительница соревнований международного класса:

Эти этапы проходят в пятницу, субботу и в воскресенье. В выходной день, когда люди могут просто прийти посмотреть, как зрелищно проходят эти соревнования. Это упражнение только на точность приземления. Вы можете поднять круг и туда приземляются.

Какой диаметр круга? Оксана Фомина:

Диаметр круга – 25 см, а самого приземления – 2 см туда нужно попасть. Это очень зрелищно! Прыжки совершаются без остановки, в небе постоянно парашютисты. Люди приходят, семьями приезжают на велосипедах в Швейцарии, отдыхают и смотрят. В Хорватии тоже приезжают с детьми. Прыжки начинаются с семи часов утра и заканчиваются в восемь. Они приходят, улыбаются, фотографируются с нами и мы общаемся с ними. Все позитивно, все хорошо!

Кто является законодателем мод в этом виде спорта? Олег Фомин:

Французы, немцы, европейские страны. Сейчас еще азиатские страны подтягиваются, и очень сильные спортсмены, особенно КНР. Оксана Фомина:

Американцы тоже участвуют.