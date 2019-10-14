«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту

На днях сборная Республики Беларусь по парашютному спорту, представленная спортсменами Вооруженных Сил и ДОСААФ, триумфально выступила в швейцарском городе Локарно на шестом этапе Кубка мира по точности приземления.
На днях сборная Республики Беларусь по парашютному спорту, представленная спортсменами Вооруженных Сил и ДОСААФ, триумфально выступила в швейцарском городе Локарно на шестом этапе Кубка мира по точности приземления.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, победитель соревнований международного класса – Олег Фомин и победительница соревнований международного класса – Оксана Фомина.
Как проходил Кубок мира? Какая была конкуренция?
Олег Фомин, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, победитель соревнований международного класса:
Нужно было пройти 6 этапов, мы участвовали в двух. Это в Хорватии в июне мы с женой участвовали, она отдельно ездила еще в Италию, и вот Швейцария – это третий этап. В Хорватии мы заняли оба первое место, жена еще в групповой точности – тоже первое место. В Швейцарии она тоже первое место заняла, а я в групповой точности – первое, так в личной – пятое.
Конкуренция очень сильная, потому что участвуют 40 команд и в команде 5 человек – это 200 человек, мирового уровня спортсмены.
Чем хороши эти этапы? У нас в следующем году соревнования будут в Кемерово, там все виды парашютного спорта – чемпионат мира.
Как обстоит дело в парашютном спорте?
Оксана Фомина, победительница соревнований международного класса:
Эти этапы проходят в пятницу, субботу и в воскресенье. В выходной день, когда люди могут просто прийти посмотреть, как зрелищно проходят эти соревнования. Это упражнение только на точность приземления. Вы можете поднять круг и туда приземляются.
Какой диаметр круга?
Оксана Фомина:
Диаметр круга – 25 см, а самого приземления – 2 см туда нужно попасть. Это очень зрелищно! Прыжки совершаются без остановки, в небе постоянно парашютисты. Люди приходят, семьями приезжают на велосипедах в Швейцарии, отдыхают и смотрят. В Хорватии тоже приезжают с детьми. Прыжки начинаются с семи часов утра и заканчиваются в восемь. Они приходят, улыбаются, фотографируются с нами и мы общаемся с ними. Все позитивно, все хорошо!
Кто является законодателем мод в этом виде спорта?
Олег Фомин:
Французы, немцы, европейские страны. Сейчас еще азиатские страны подтягиваются, и очень сильные спортсмены, особенно КНР.
Оксана Фомина:
Американцы тоже участвуют.
В каком возрасте надо начинать и в каком заканчивать?
Олег Фомин:
Сейчас все хорошо сделано у нас для молодежи. Можно с 15 лет приходить с разрешения родителей, с 16 лет – без разрешения. У нас до 24 лет – юниорский возраст, зато на тренировках они прыгают столько, сколько я, потому что их везут на хорошие соревнования и в дальнейшем они могут вписаться во взрослую команду. До 84 года можно прыгать, я еще прыгаю, на соревнованиях еще в 80 лет люди прыгают.
Оксана Фомина:
Эти соревнования в Швейцарии возрастные и специальный приз именно по возрасту – «Команда мастеров».