Прямой эфир

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду

12 апреля 2022 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Более 60 спортсменов из Беларуси и России в течение пяти дней разыграют 16 комплектов наград.  

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду-1

В первый соревновательный день в прыжках с метрового трамплина у мужчин одержал победу Владислав Сонин, у женщин не было равных Арине Поповой. Отметим, что на этих соревнованиях проходит отбор в национальную команду Беларуси. Одной из основных задач тренерского штаба является повышение конкурентного уровня белорусских спортсменов, включение в их программы сложных элементов, которые позволят претендовать на высокие позиции на международной арене.  

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду-4

Виталий Сергеев, главный судья соревнований:  
Бывают в жизни разные периоды, мы сейчас находимся на периоде первом, так сказать, начальном. Мы сейчас собираем коэффициентные программы, следующим этапом мы должны их довести до уровня международного выступления – от семи баллов и выше. Следующий этап – это будет формирование команд для синхронов и миксов. Такие наиболее местоемкие виды наши.  

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду-7

В среду, 13 апреля, на соревнованиях будут разыграны медали у женщин в прыжках с трехметрового трамплина, а также в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.  

# Прыжки # Виталий Сергеев # Владислав Сонин # Арина Попова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новым тренером солигорского «Шахтёра» назначен Сергей Ташуев. Что о нём известно?
12 апреля 2022 15:25

Новым тренером солигорского «Шахтёра» назначен Сергей Ташуев. Что о нём известно?

«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошёл второй день соревнований по пулевой стрельбе?
12 апреля 2022 14:37

«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошёл второй день соревнований по пулевой стрельбе?

Ивашко завершил выступление на турнире в Монте-Карло. Это был первый старт после перерыва из-за травмы
12 апреля 2022 14:20

Ивашко завершил выступление на турнире в Монте-Карло. Это был первый старт после перерыва из-за травмы