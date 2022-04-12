«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду

Новости Беларуси. В столице стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Более 60 спортсменов из Беларуси и России в течение пяти дней разыграют 16 комплектов наград.

В первый соревновательный день в прыжках с метрового трамплина у мужчин одержал победу Владислав Сонин, у женщин не было равных Арине Поповой. Отметим, что на этих соревнованиях проходит отбор в национальную команду Беларуси. Одной из основных задач тренерского штаба является повышение конкурентного уровня белорусских спортсменов, включение в их программы сложных элементов, которые позволят претендовать на высокие позиции на международной арене.

Виталий Сергеев, главный судья соревнований:

Бывают в жизни разные периоды, мы сейчас находимся на периоде первом, так сказать, начальном. Мы сейчас собираем коэффициентные программы, следующим этапом мы должны их довести до уровня международного выступления – от семи баллов и выше. Следующий этап – это будет формирование команд для синхронов и миксов. Такие наиболее местоемкие виды наши.