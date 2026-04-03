Как правильно собирать березовый сок? Советы от специалиста

Cбор березовика для белорусов стал хорошей традицией. Узнаем все о лесном эликсире и соберем урожай вместе. Разлились витаминные реки, березовый марафон продолжается. На разведку мы отправились в Пуховичский лесхоз. Борис Рудый в деле уже больше 20 сезонов. Признается, успех напрямую зависит от погоды. Как только начнут набухать почки, сокодвижение прекратится. Урожай собирают только со спелых березок – старше 60 лет.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Как выбирается участок, где можно собирать сок?