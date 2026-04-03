Как правильно собирать березовый сок? Советы от специалиста
Cбор березовика для белорусов стал хорошей традицией. Узнаем все о лесном эликсире и соберем урожай вместе. Разлились витаминные реки, березовый марафон продолжается. На разведку мы отправились в Пуховичский лесхоз. Борис Рудый в деле уже больше 20 сезонов. Признается, успех напрямую зависит от погоды. Как только начнут набухать почки, сокодвижение прекратится. Урожай собирают только со спелых березок – старше 60 лет.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Как выбирается участок, где можно собирать сок?
Борис Рудый, лесничий Скрыльского лесничества Пуховичского лесхоза:
Подсачиваем в основном за три года до рубки. Максимальный срок подсочки – это три года. На третий год уже его вырубаем, потому что начинает портиться древесина.
За самовольный сбор и несоблюдение лесного кодекса грозит административная ответственность. Величина штрафа для физического лица составит до 20 базовых величин, для юридического – до 500. Важно собирать лесные дары бережно, чтобы не навредить природе.
Борис Рудый:
Защищается немножко кора, делается сверление, отверстие небольшое, вставляется клинок и производится сбор сока. В конце подсочки отверстие замазывается варом или смесью глины какой-нибудь. Нельзя сильно повреждать березу. Топором рубить и оставлять громадные раны, от этого сок быстрее не пойдет. Для нужд одной семьи, я думаю, 3-4 березы подсочил и вполне достаточно.
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