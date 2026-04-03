Путь к природе! Новую экотропу оборудовали в Бегомльском лесхозе
Путь к природе. Специалисты Бегомльского лесхоза создали необычную экологическую тропу, которая не просто знакомит посетителей с местной флорой и фауной, но и позволяет стать участником интерактивного квеста. Преодолеть маршрут можно как пешком, так и на велосипеде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы ожидают наплыва туристов: посмотреть здесь действительно есть на что. Уже с первых километров маршрут захватывает внимание. Организаторы советуют не прятать далеко мобильные телефоны: чтобы услышать звуки животных, нужно отсканировать QR-код – там же находится ссылка на виртуального аудиогида, он расскажет о местности и ее обитателях.
Юным посетителям экотропы предлагают заглянуть в скворечники: там спрятаны задания для квеста. Кроме того, в этом уникальном месте отдыха можно не только насладиться звуками леса, но и познакомиться со спецификой труда специалистов лесного хозяйства – об этом рассказывают информационные стенды.
Александра Валькович, заместитель руководителя по идеологической работе Бегомльского лесхоза:
Мы разработали карту, где на карте изображены печати. Которые необходимо найти, но они спрятаны, что добавляет интереса как для детей, так и для взрослых. Стали больше посещать туристы не только нашего района и поселка, но и близлежащих городов.
Заглянув в фотоловушку, гости смогут понаблюдать за ночной жизнью обитателей экотропы, а на опушках их ждут десятки малых архитектурных форм – творения местных умельцев. Популярность терренкура – пеших прогулок по специальным маршрутам – в Беларуси набирает обороты. Только в 2025 году в лесхозах страны обустроили около сотни мест отдыха и экологического просвещения.