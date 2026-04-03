Путь к природе! Новую экотропу оборудовали в Бегомльском лесхозе

Путь к природе. Специалисты Бегомльского лесхоза создали необычную экологическую тропу, которая не просто знакомит посетителей с местной флорой и фауной, но и позволяет стать участником интерактивного квеста. Преодолеть маршрут можно как пешком, так и на велосипеде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы ожидают наплыва туристов: посмотреть здесь действительно есть на что. Уже с первых километров маршрут захватывает внимание. Организаторы советуют не прятать далеко мобильные телефоны: чтобы услышать звуки животных, нужно отсканировать QR-код – там же находится ссылка на виртуального аудиогида, он расскажет о местности и ее обитателях.

Юным посетителям экотропы предлагают заглянуть в скворечники: там спрятаны задания для квеста. Кроме того, в этом уникальном месте отдыха можно не только насладиться звуками леса, но и познакомиться со спецификой труда специалистов лесного хозяйства – об этом рассказывают информационные стенды.