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«Белорусские Мальдивы» теперь памятник природы. О чем стоит знать туристам

13 мая 2026 09:24
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«Белорусские Мальдивы» теперь памятник природы. О чем стоит знать туристам-0

Меловым карьерам под Волковыском, которые знакомы многим белорусам и в народе называются «белорусскими Мальдивами», присвоен новый статус. Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

По решению Волковысского райисполкома, «Красносельские Мальдивы» официально объявили геологическим памятником природы местного значения.

Документ устанавливает границы природного объекта. Площадь территории, которая берется под охрану, составляет 356,83 га. На ней запрещается осуществлять деятельность, которая может разрушить или повредить объект. При этом новый статус позволит оборудовать некоторые участки карьеров для посещения туристами.

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Фото: pexels

# Охрана природы # природа Беларуси # природа

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