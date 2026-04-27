В Витебской области реконструируют заказник «Ельня» – что ждет туристов?

Из экскурсионного маршрута в комфортную зону отдыха. В Витебской области реконструируют ландшафтный заказник «Ельня» – самую популярную экологическую тропу Беларуси. Он раскинулся на территории Миорского и Шарковщинского районов, а площадь болотного массива достигает 20 тысяч гектаров – почти как весь Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы идут на маршруте в Миорском районе. Двухкилометровая экотропа пролегает по верховому болоту и славится самым широким в Европе деревянным настилом. Со временем основание пришло в негодность – его заменят на двух участках: на подходе к тропе и на лесной территории. Это сделает отдых на природе комфортнее.

Виктор Романовский, директор ГПУ «Ельня»:

Мы отремонтируем обязательно стоянку. Не стоянка, это скорее площадка такая для автомобилей. Стоянку в будущем мы тоже планируем построить. В этом году сюда будет подведено электричество, будет скважина, будет водопровод. Поставим несколько беседок дополнительных еще. Торговые ряды у нас, и так торговля неплохая, но тем не менее обновим. Верховое болото вырабатывает кислорода примерно в 20 раз больше, чем такой же по площади сосновый лес. Поэтому воздух действительно очень чистый, фактически сплошной кислород. Местные жители иногда говорят: «Можно мешком черпать воздух». Это место релакса, место силы. Здесь всегда отличная энергетика. Вы всегда отсюда уедете с хорошим настроением, это обязательно.

Еще одна достопримечательность заказника – наблюдательная вышка со стационарным биноклем. Отсюда можно увидеть миорские болота с высоты птичьего полета и сделать эффектные снимки. Место привлекает сотни туристов круглогодично: осенью здесь любуются журавлями – символом края, а весной лесной уголок, цветущий словно хлопковое поле, дарит незабываемые впечатления.