Ограничения на посещение лесов введены на большей части территории Беларуси

Из-за сухой и жаркой погоды на большей части территории Беларуси ограничено посещение лесов. Это одна из мер по предупреждению возможных пожаров. Накануне одно из таких возгораний зафиксировали в Житковичском районе Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тушения огня в труднодоступной и заболоченной местности МЧС задействовало вертолет Ми-17. Авиаторы выполнили 18 сбросов воды. В результате оперативных действий пожар на площади пять гектаров был локализован и к настоящему моменту полностью ликвидирован. На месте продолжают дежурить сотрудники МЧС и лесхоза.