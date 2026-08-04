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Ограничения на посещение лесов введены на большей части территории Беларуси

04 августа 2026 08:08
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Из-за сухой и жаркой погоды на большей части территории Беларуси ограничено посещение лесов. Это одна из мер по предупреждению возможных пожаров. Накануне одно из таких возгораний зафиксировали в Житковичском районе Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения на посещение лесов введены на большей части территории Беларуси-2

Для тушения огня в труднодоступной и заболоченной местности МЧС задействовало вертолет Ми-17. Авиаторы выполнили 18 сбросов воды. В результате оперативных действий пожар на площади пять гектаров был локализован и к настоящему моменту полностью ликвидирован. На месте продолжают дежурить сотрудники МЧС и лесхоза.

# Пожары # МЧС Беларуси

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