В американском штате Вашингтон лесные пожары уничтожили около 600 строений

В штате Вашингтон лесные пожары вынудили покинуть дома почти 60 тысяч человек. Огонь уничтожил не менее 600 зданий – в том числе жилые дома и предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия уже несколько дней бушует в округе Спокан: выгорело более 20 километров территории. Большинство возгораний пока не локализованы. В штате объявлено чрезвычайное положение, губернатор запросил поддержку у федеральных властей. Из-за отсутствия осадков в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.