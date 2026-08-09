Лесной пожар на западе Канады вынудил эвакуироваться около 20 тыс. человек

Около 20 тысяч человек покинули свои дома из-за лесных пожаров на западе Канады. Уже третий день огонь поглощает приозерные города в провинции Британская Колумбия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия бушует на территории более 100 квадратных километров. Скорость распространения пламя очень высока. Это вынудило эвакуировать людей из труднодоступных районов по воздуху. В регионе действует режим чрезвычайного положения. В некоторых городах отключено электричество. Шоссе, которое связывает населенные пункты, перекрыто.