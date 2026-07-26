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Европа в огне: как во Франции и Испании пытаются справиться с лесными пожарами?

26 июля 2026 17:15
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На юге Европы бушуют лесные пожары. Ситуация приближается к критической точке. Из опасных зон в Испании и Франции эвакуированы более 200 тысяч человек. Огонь вплотную подобрался к жилым домам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Распространению пламени способствует аномальная жара. В некоторых регионах столбики термометров превысили отметку в 44 градуса. Ситуация настолько серьезна, что к борьбе со стихией французские власти привлекли армию. Огонь угрожает крупной военной базе НАТО.

ВОЗ отмечает, что за последние 4 года количество лесных пожаров в ЕС выросло более чем на 50 %. Ситуация давно вышла за рамки экологической угрозы. Токсичный дым спровоцировал резкий наплыв пациентов.

Параллельно фиксируются серьезные экономические потери. Из-за перегрева солнечные электростанции в Европе потеряли треть своей мощности, а аграрии Франции прогнозируют падение производства молока. Европейский союз задействовал экстренный механизм гражданской защиты, но взять ситуацию под контроль пока не удается.

Европа в огне! Лесные пожары во Франции вынудили эвакуировать целый дом престарелых.

# Пожары # Европейский союз

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