Европа в огне: как во Франции и Испании пытаются справиться с лесными пожарами?

На юге Европы бушуют лесные пожары. Ситуация приближается к критической точке. Из опасных зон в Испании и Франции эвакуированы более 200 тысяч человек. Огонь вплотную подобрался к жилым домам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Распространению пламени способствует аномальная жара. В некоторых регионах столбики термометров превысили отметку в 44 градуса. Ситуация настолько серьезна, что к борьбе со стихией французские власти привлекли армию. Огонь угрожает крупной военной базе НАТО.

ВОЗ отмечает, что за последние 4 года количество лесных пожаров в ЕС выросло более чем на 50 %. Ситуация давно вышла за рамки экологической угрозы. Токсичный дым спровоцировал резкий наплыв пациентов.

Параллельно фиксируются серьезные экономические потери. Из-за перегрева солнечные электростанции в Европе потеряли треть своей мощности, а аграрии Франции прогнозируют падение производства молока. Европейский союз задействовал экстренный механизм гражданской защиты, но взять ситуацию под контроль пока не удается.