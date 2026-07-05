Природные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса в Европе

В Португалии огонь в муниципалитете Вузела охватил уже 11 тысяч гектаров, в тушении задействованы около 3 тысяч пожарных, есть пострадавшие. Италия направила на помощь два самолета. В Испании пламя угрожает Жироне и хребту Гаварр. Там выгорело более 2 тысяч гектаров заповедного леса, около 12 тысяч человек остаются в зоне ограничений. В Греции из-за сильного ветра власти эвакуировали жителей трех населенных пунктов у Салоников. Всего, по данным СМИ, пожары во Франции, Испании и Португалии уничтожили более 17 тысяч гектаров насаждений – это площадь двух Манхэттенов.