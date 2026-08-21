Лесной пожар бушует в Северной Македонии
В Северной Македонии – крупный природный пожар. Огонь движется по сухим горным склонам между двумя деревнями. За минувшие сутки ситуация несколько раз становилась критической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар удавалось частично сдержать, но ветер снова раздувал пламя. Местность труднопроходимая, трава высокая и полностью высохшая – огонь распространяется мгновенно. В районе работал полицейский вертолет, спасатели установили переносной резервуар у реки, чтобы ускорить подачу воды.
Стойянче Ангелов, директор Центра управления кризисами Северной Македонии:
Пожар находится примерно посередине между деревнями Чаниште и Крушевица. За день было несколько напряженных моментов: мы брали огонь под контроль, но он снова уходил. Местность очень сложная – высокая сухая трава. Вертолет работал весь день, мы поставили переносной резервуар у реки, эффект был хороший, но огонь все равно прорвался.
Любче Ивански, фермер:
Директор Центра управления кризисами был здесь с самого утра, мы вместе пробивались сквозь пепел и искры, но удержать огонь не смогли. Ветер просто уносил его, он пожирал все подряд. Был и самолет, и вертолет, команда работала отлично, но это не помогло.
Местные жители и пожарные продолжают бороться с огнем вручную – лопатами и подручными средствами. Пламя медленно продвигается к лесу, и спасатели пытаются остановить его на открытой местности. В регионе сохраняется высокая температура и засуха, что увеличивает риск новых возгораний. Северная Македония этим летом сталкивается с серией пожаров – сухая погода делает горные районы особенно уязвимыми.