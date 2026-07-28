Минск и Ташкент планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов – Мамажонов

Нацеленность на построение прочных мостов сотрудничества и открытый диалог со всем миром. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства. По словам Александра Лукашенко, Беларусь и ее партнеров объединяют схожие подходы к мироустройству, безусловное уважение к национальному суверенитету, а также категорическое неприятие внешнего давления, диктата и незаконных санкций. Белорусский лидер подчеркнул: тем, кто идет к нам с открытым сердцем и дружественными намерениями, мы создаем максимально комфортные условия для плодотворной работы. Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти государств.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручил и новый посол Узбекистана Нуриддин Мамажонов. Обращаясь к дипломату, Президент Беларуси подтвердил статус Ташкента как ключевой точки опоры в Центральной Азии. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость наращивания торгово-экономического сотрудничества с акцентом на промышленную кооперацию. Как отметил глава узбекской дипмиссии – недавний визит Президента Узбекистана в Беларусь вывел партнерство на стратегический уровень. Главная задача для Минска и Ташкента сейчас – увеличить товарооборот до двух миллиардов долларов.