Минск и Ташкент планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов – Мамажонов

Нацеленность на построение прочных мостов сотрудничества и открытый диалог со всем миром. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нацеленность на построение прочных мостов сотрудничества и открытый диалог со всем миром. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь и ее партнеров объединяют схожие подходы к мироустройству, безусловное уважение к национальному суверенитету, а также категорическое неприятие внешнего давления, диктата и незаконных санкций. Белорусский лидер подчеркнул: тем, кто идет к нам с открытым сердцем и дружественными намерениями, мы создаем максимально комфортные условия для плодотворной работы.
Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти государств.
Верительные грамоты Александру Лукашенко вручил и новый посол Узбекистана Нуриддин Мамажонов. Обращаясь к дипломату, Президент Беларуси подтвердил статус Ташкента как ключевой точки опоры в Центральной Азии.
Александр Лукашенко подчеркнул необходимость наращивания торгово-экономического сотрудничества с акцентом на промышленную кооперацию.
Как отметил глава узбекской дипмиссии – недавний визит Президента Узбекистана в Беларусь вывел партнерство на стратегический уровень. Главная задача для Минска и Ташкента сейчас – увеличить товарооборот до двух миллиардов долларов.
Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Сегодня моя миссия это, прежде всего, выполнять те задачи, которые были поставлены нашими лидерами во время последних переговоров. И реализовать, прежде всего, ту декларацию о стратегическом партнерстве, те моменты, которые были указаны в этом документе. Помимо того, дорожную карту, которую наши руководители согласовали до 30-го года. Уже начата интенсивная работа по расширению кооперации между нашими производителями, крупными и средними бизнесами.
В приветственном слове Александр Лукашенко затронул и тему культурной дипломатии, назвав международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» ярким символом белорусского гостеприимства. Александр Лукашенко подчеркнул, что за 35 лет форум объединил представителей 85 стран, включая государства вновь прибывших послов.