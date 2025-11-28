Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант

Одним из ценных натуральных продуктов индустрии считается розовое масло. Его называют жидким золотом, а по стоимости приравнивают к драгоценным металлам, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Маму найдет только по запаху – почему обоняние у младенцев развито лучше всего, объяснил эксперт

Высокая цена также объясняется сложностью процесса производства. Собирают розу всего две-три недели в году. Сборщики приступают к работе на рассвете – в четыре часа утра и заканчивают трудовое утро часов в девять. Именно в это время в розе накапливается максимальное количество масла. Собранные нежные лепестки складывают в специальный мешок, чтобы довести до производства неповрежденными, иначе масла получится в разы меньше. Далее применяется способ, описанный еще в древности.

Ольга Зеленовская, аромаконсультант:

Эфирные масла добывают с помощью дистилляции паровой, холодным отжимом и экстракции – растворением. В основном используется дистилляционный способ добычи эфирного масла. То есть через паровое нагревание с помощью воды нагревается до высокой температуры растение. Эфирные масла, поднимаясь вверх, уходят в дополнительный резервуар для эфирных масел.