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Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант

28 ноября 2025 16:17
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Одним из ценных натуральных продуктов индустрии считается розовое масло. Его называют жидким золотом, а по стоимости приравнивают к драгоценным металлам, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант-2

Высокая цена также объясняется сложностью процесса производства. Собирают розу всего две-три недели в году. Сборщики приступают к работе на рассвете – в четыре часа утра и заканчивают трудовое утро часов в девять. Именно в это время в розе накапливается максимальное количество масла. Собранные нежные лепестки складывают в специальный мешок, чтобы довести до производства неповрежденными, иначе масла получится в разы меньше. Далее применяется способ, описанный еще в древности.

Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант-4

Ольга Зеленовская, аромаконсультант:
Эфирные масла добывают с помощью дистилляции паровой, холодным отжимом и экстракции – растворением. В основном используется дистилляционный способ добычи эфирного масла. То есть через паровое нагревание с помощью воды нагревается до высокой температуры растение. Эфирные масла, поднимаясь вверх, уходят в дополнительный резервуар для эфирных масел.

Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант-6

Если максимально просто описать этот способ получения масла, то процесс выглядит следующим образом. Водяной пар проходит через разложенные тонким слоем лепестки роз, пропитывается божественным ароматом цветов и превращается в розовое масло, которое собирают в специальные сосуды. Для того, чтобы получить 100 миллилитров розового масла, необходимо собрать 300 килограммов лепестков. Отсюда цены – в зависимости от сорта розы стоимость килограмма масла может достигать 50 тысяч евро, недешевы и другие.

Подробности в видео.

# Парфюмерия

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