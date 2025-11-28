Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант
Одним из ценных натуральных продуктов индустрии считается розовое масло. Его называют жидким золотом, а по стоимости приравнивают к драгоценным металлам, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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Высокая цена также объясняется сложностью процесса производства. Собирают розу всего две-три недели в году. Сборщики приступают к работе на рассвете – в четыре часа утра и заканчивают трудовое утро часов в девять. Именно в это время в розе накапливается максимальное количество масла. Собранные нежные лепестки складывают в специальный мешок, чтобы довести до производства неповрежденными, иначе масла получится в разы меньше. Далее применяется способ, описанный еще в древности.
Ольга Зеленовская, аромаконсультант:
Эфирные масла добывают с помощью дистилляции паровой, холодным отжимом и экстракции – растворением. В основном используется дистилляционный способ добычи эфирного масла. То есть через паровое нагревание с помощью воды нагревается до высокой температуры растение. Эфирные масла, поднимаясь вверх, уходят в дополнительный резервуар для эфирных масел.
Если максимально просто описать этот способ получения масла, то процесс выглядит следующим образом. Водяной пар проходит через разложенные тонким слоем лепестки роз, пропитывается божественным ароматом цветов и превращается в розовое масло, которое собирают в специальные сосуды. Для того, чтобы получить 100 миллилитров розового масла, необходимо собрать 300 килограммов лепестков. Отсюда цены – в зависимости от сорта розы стоимость килограмма масла может достигать 50 тысяч евро, недешевы и другие.
Подробности в видео.