Никогда не ориентируйтесь на тренды! Узнали у парфюмера, как подобрать духи

Парфюм говорит о вашем характере и настроении, и не бывает плохих или хороших ароматов. Есть те, которые не подходят конкретному человеку.

Оказывается, духи могут говорить о вас больше, чем любимая рубашка. И да, правильно выбранный аромат работает лучше любой визитки. Мы выбираем парфюм неосознанно, по красивому флакону, совету подруги или потому, что так пахла героиня любимого фильма. Но это про наши внутреннее, а не внешнее. Настоящий аромат – это диалог.

Николай Ярец, парфюмер:

Самое главное – начать с того, что нравится. Выбирать то, что привлекает самого человека. Никогда не ориентироваться на какие-то тренды.

К примеру, вам понравился парфюм подруги, и вы решили купить себе такой же. Будьте готовы к тому, что на вас он раскроется совершенно иначе.

Николай Ярец:

На разных людях один и тот же аромат может раскрываться по-разному. Это действительно так, потому что состав нашей кожи имеет определенную химическую реакцию с этим ароматом. Есть холодная кожа, горячая кожа. Химический состав самой кожи дает влияние на раскрытие этого аромата. Также от этого зависит, насколько аромат будет долго держаться на человеке.