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Никогда не ориентируйтесь на тренды! Узнали у парфюмера, как подобрать духи

24 апреля 2026 08:51
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Оказывается, духи могут говорить о вас больше, чем любимая рубашка. И да, правильно выбранный аромат работает лучше любой визитки. Мы выбираем парфюм неосознанно, по красивому флакону, совету подруги или потому, что так пахла героиня любимого фильма. Но это про наши внутреннее, а не внешнее. Настоящий аромат – это диалог. 

Парфюм говорит о вашем характере и настроении, и не бывает плохих или хороших ароматов. Есть те, которые не подходят конкретному человеку. 

Никогда не ориентируйтесь на тренды! Узнали у парфюмера, как подобрать духи-2

Николай Ярец, парфюмер:
Самое главное – начать с того, что нравится. Выбирать то, что привлекает самого человека. Никогда не ориентироваться на какие-то тренды. 

К примеру, вам понравился парфюм подруги, и вы решили купить себе такой же. Будьте готовы к тому, что на вас он раскроется совершенно иначе. 

Николай Ярец:
На разных людях один и тот же аромат может раскрываться по-разному. Это действительно так, потому что состав нашей кожи имеет определенную химическую реакцию с этим ароматом. Есть холодная кожа, горячая кожа. Химический состав самой кожи дает влияние на раскрытие этого аромата. Также от этого зависит, насколько аромат будет долго держаться на человеке. 

Подробности в видео.

# Красота # Парфюмерия

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