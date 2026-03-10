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Законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля рассмотрели в Палате представителей

10 марта 2026 10:48
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Финансовая тема сегодня, 10 марта, была в центре внимания и депутатов Палаты представителей. На заседании соответствующей Постоянной комиссии обсуждали законопроект «Об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля». Документ готовят к первому чтению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля рассмотрели в Палате представителей -2

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Его особенность – хранение в специальных цифровых кошельках граждан и организаций. Это дает новый выбор: теперь каждый сможет решать, какой формат использовать – привычный наличный, безналичный или новейшие – цифровой. 

Законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля рассмотрели в Палате представителей -4

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это комплексный документ, который изменяет наше законодательство под внедрение новой формы расчетов, новой формы валюты в Республике Беларусь. Стоит отметить, что эта форма белорусского рубля цифрового будет имитироваться и будет располагаться на платформе Национального банка. Цифровой рубль позволит для государства фактически обеспечить прозрачность всех платежей. Для граждан – это безопасность, для бизнеса – это фактически доступ к своим финансовым ресурсам 24 на 7.

Концепция цифрового белорусского рубля получила одобрение в 2024 году. Разработано специализированное программное обеспечение, а также сформирована необходимая нормативная база для запуска национальной платформы. Около 130 стран, охватывающих 98 % мировой экономики, уже работают над цифровыми версиями своих валют. Среди лидеров в этом направлении – Китай, Индия и Россия. 

# Палата представителей

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