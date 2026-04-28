Депутаты Палаты представителей обсудили новации в уголовном законодательстве

Обсуждались и вопросы цифровизации досудебного производства, в частности, новый порядок наложения ареста на имущество и механизмы оперативного возврата похищенных средств потерпевшим. Представители МВД также озвучили предложения по совершенствованию методов выявления цифровых правонарушений.

К дискуссии присоединились парламентарии, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и силовых ведомств. Они проанализировали первые итоги смягчения уголовного наказания и оценили эффективность новых процессуальных гарантий для граждан.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Цель данного закона была сбалансировать нормы уголовного закона и укрепить принцип справедливости уголовного наказания. И я хочу сегодня констатировать, что эта цель достигнута. Сегодня наши суды могут дифференцировано подходить к назначению наказаний.

Юрий Каменецкий, начальник Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси:

Новации, которые в уголовной политике приняты год назад, они отразились на жизни, на деятельности, на работе Следственного комитета и на защите наших граждан. То, что за этот год сделано, помогло нам в отдельных направлениях снизить и поставить серьезное препятствие для совершения преступлений в нашей стране.

Также участники круглого стола посетили музей Следственного комитета, где изучили историю становления ведомства, ознакомились с современной учебной базой института.