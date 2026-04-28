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Депутаты Палаты представителей обсудили новации в уголовном законодательстве

28 апреля 2026 13:48
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Практику применения обновленного уголовного законодательства обсудили участники круглого стола в Институте повышения квалификации Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей обсудили новации в уголовном законодательстве-2

К дискуссии присоединились парламентарии, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и силовых ведомств. Они проанализировали первые итоги смягчения уголовного наказания и оценили эффективность новых процессуальных гарантий для граждан.

Обсуждались и вопросы цифровизации досудебного производства, в частности, новый порядок наложения ареста на имущество и механизмы оперативного возврата похищенных средств потерпевшим. Представители МВД также озвучили предложения по совершенствованию методов выявления цифровых правонарушений.

Депутаты Палаты представителей обсудили новации в уголовном законодательстве-4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Цель данного закона была сбалансировать нормы уголовного закона и укрепить принцип справедливости уголовного наказания. И я хочу сегодня констатировать, что эта цель достигнута. Сегодня наши суды могут дифференцировано подходить к назначению наказаний.

Депутаты Палаты представителей обсудили новации в уголовном законодательстве-6

Юрий Каменецкий, начальник Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси:
Новации, которые в уголовной политике приняты год назад, они отразились на жизни, на деятельности, на работе Следственного комитета и на защите наших граждан. То, что за этот год сделано, помогло нам в отдельных направлениях снизить и поставить серьезное препятствие для совершения преступлений в нашей стране. 

Также участники круглого стола посетили музей Следственного комитета, где изучили историю становления ведомства, ознакомились с современной учебной базой института. 

# Палата представителей

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