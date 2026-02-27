В январе в Беларуси зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции – Головченко

В январе в Беларуси зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции. Она составила всего 0,5 %. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей. В центре внимания были итоги работы финансового регулятора за 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, золотовалютные резервы страны достигли исторического максимума: 14 миллиардов 400 миллионов долларов при прогнозе в 7 миллиардов 100 миллионов. Кроме того, в полтора раза увеличились объемы инвестиционного финансирования. Укрепилось и доверие к национальной валюте – доля рублевой составляющей превысила 65 %. Ключевым вызовом прошлого года стала инфляция. Она составила 6,8 % – несколько выше ожидаемого уровня. Повлиял ряд внешних факторов: увеличение цен на продукты питания на мировых рынках. При этом белорусские банки научились гибко и эффективно реагировать на вызовы в условиях санкций: рентабельность активов и нормативного капитала растут.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

В январе инфляция составила 0,5 %, пока за истекший период февраля она также находится на низком уровне – 0,2%. Это существенно ниже, чем было годом ранее. Сейчас инфляционная ситуация достаточно спокойна. Мы пока не видим сомнений в том, что удастся выполнить установленный показатель на текущий год. Я напомню, это до 7 % общий рост цен и до 5 % – это базовая инфляция. То есть инфляция, которая очищена от административно-регулированных цен и сезонных факторов. Акцент сейчас на развитии рынка платежных услуг. В течение года в стране планируют внедрить цифровой рубль. Разрабатывается специальное программное обеспечение, идет подготовка необходимых нормативных документов. Новация позволит сократить издержки, повысить технологический суверенитет платежной системы, а также создать дополнительные возможности для расчетов в цифровых национальных валютах стран-партнеров.