ПЦР-тест и страховка от невылета. Как и куда уехать отдыхать в отпуск белорусам летом?

Семья Волчек светится от счастья. Невзирая на оковы коронавируса, за последний год на море они успели оздоровиться дважды. Загорелые и позитивные уверяют: в отпуске не место панике. Планировать каникулы нужно с чувством, толком, расстановкой. Выбор пал на страну фараонов и подводного рая – Египет. Мелкая гладь Красного моря – идеальный вариант для детей. А космический дайвинг оставит впечатления на всю жизнь!

Юлия Волчек:

Нас записала на ПЦР-тест туристическая компания. У нас была страховка от невылета, это на тот случай, если тест приходит положительный, а у тебя уже оплачены билеты, то тогда компания будет возвращать деньги. В самолете соблюдались меры предосторожности, все сидели в масках. В Египте в общественных местах тоже масочный режим. В отеле весь персонал ходит в масках, отдыхающие в бассейне, когда кушают можно маски не носить. На столах в Египте везде стоит антисептик.

Когда и хочется, и колется, главное изучить обстановку по другую сторону берега. В связи с пандемией ситуация меняется каждый день. Заглядывайте на сайты посольств, министерств здравоохранения, спорта и туризма и оцените риски. По данным ВОЗ, вероятность заразиться COVID-19 при перелете гораздо ниже, чем в других видах транспорта.

Сегодня в столице и регионах Минздравом аккредитованы лаборатории, где можно сдать ПЦР-тест на платной основе. Требование единое – за 72 часа до вылета. Паковать чемоданы в июле можно в следующие страны.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Это Турция и Египет. По возвращении из Турции необходимо будет находиться в 10-дневном карантине. Не менее популярно направление в Грузию, в Объединенные Арабские Эмираты. Открыты также направления в Армению, Казахстан, открыта Азия, железнодорожные поездки в Российскую Федерацию. Перед тобой открываются горизонты Черного моря, может быть просто по Золотому кольцу Российской Федерации. Может быть, посмотреть достопримечательности Санкт-Петербурга или посетить озеро Байкал.

Наши герои успели побывать на берегу Персидского залива – Дубае. Арабское чудо проверило на прочность, но покорило своим футуризмом. За порог номера только в маске. Даже когда на улице все +40. В такси не больше двух туристов, а на рынках – вахта с измерением температуры. Тест сдавали перед выездом, по прилету в аэропорту на курорте и сидели день на карантине в ожидании результатов.

Дмитрий Волчек:

Мы были обязаны установить приложение, по которому нас отслеживали, где мы находимся. В приложение пришла отметка, что у тебя тест сдан и он отрицательный – все, ты можешь гулять, но у тебя должен быть постоянно телефон, чтобы все видели, что у тебя отрицательный тест. Перед вылетом в Дубае опять у нас брали тест. Он стоит порядка 60 долларов и это обязательно. Штраф, когда мы были, нам озвучивали от трех тысяч долларов.

Юлия Волчек:

Если честно, Дубай – это не та страна, куда нужно ехать с детьми, все-таки Дубай – это больше отдых для взрослых. Мы побывали на сафари, покатались на яхте. Там есть что посмотреть, восхититься тем, как этот город за 50 лет из пустыни превратили в самый великолепный город в мире.