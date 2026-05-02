Прямой эфир

340 спасательных объектов по всей стране! Как в Беларуси подготовились к купальному сезону

02 мая 2026 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето в Беларуси, похоже, решило не затягивать с визитом – пришло на месяц раньше, но, как прогнозируют синоптики, ненадолго. Уже со вторника обещают дожди, так что ловим момент, пока тепло. И именно сейчас в стране официально стартовал купальный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К приему отдыхающих подготовлено более полусотни пляжей, а за безопасностью будут следить 340 спасательных объектов по всей стране.

Купальный сезон официально стартовал в Беларуси.

Сотни специалистов ОСВОД, МЧС и МВД уже работают в усиленном режиме в рамках акции «Один день с ОСВОД», чтобы отдых у воды был не только комфортным, но и безопасным.

Как подготовились зоны отдыха и что ждет тех, кто отправляется к воде – узнали наши корреспонденты.

340 спасательных объектов по всей стране! Как в Беларуси подготовились к купальному сезону-2

Кристальная гладь воды и золотистый песок – белорусские пляжи в 2026 году встречают гостей в обновленном формате. К купальному сезону в стране подготовлено более 520 мест массового отдыха. Инфраструктура заметно преобразилась: от новых теневых навесов до современных раздевалок и уютных беседок. Появились и площадки для спортивных игр, что делает отдых не только комфортным, но и активным.

340 спасательных объектов по всей стране! Как в Беларуси подготовились к купальному сезону-4

Такой уровень комфорта возможен только там, где за порядком следят профессионалы: по всей стране развернуто 340 спасательных объектов. ОСВОД обеспечивает безопасность в режиме нон-стоп. Организованы регулярные рейды и обходы. Кадровый вопрос также под контролем: более 80 % сезонных работников уже набраны и приступили к своим обязанностям.

340 спасательных объектов по всей стране! Как в Беларуси подготовились к купальному сезону-6

Помимо патрулирования, специалисты ведут постоянный мониторинг. К сезону водолазы полностью очистили дно пляжей, а специалисты санэпидемслужбы еженедельно проверяют качество воды. Чтобы заплыв был безопасным, важно помнить и о температуре: для взрослых допустимый минимум составляет +18 градусов, а для детей – не ниже 20.

340 спасательных объектов по всей стране! Как в Беларуси подготовились к купальному сезону-8

Александр Герасименок, яхтсмен:
Для нас начало сезона – это хорошая солнечная погода, свежий ветер и возможность выйти на воду для тренировки и подготовки к нашим соревнованиям, которые будут проходить у нас на акватории и в других странах. Мы стараемся из яхты не выпадать. Поэтому мы не купаемся, и на случай безопасности у нас вся команда в спасательных жилетах.

Важным нововведением 2025 года стала установка наблюдательных вышек: тогда смонтировали 70 единиц, а в этом году планируют установить еще 90. Официально купальный сезон в нашей стране продлится до 30 сентября.

Подробнее смотрите в видео.

# Отдых # ОСВОД

Другие новости рубрики

Все новости
Как в Беларуси отметили Первомай и какие новинки в сельском хозяйстве? Анонс «Недели»
02 мая 2026 17:10

Как в Беларуси отметили Первомай и какие новинки в сельском хозяйстве? Анонс «Недели»

Архангельская область заинтересована в поставках белорусского котельного оборудования
02 мая 2026 17:03

Архангельская область заинтересована в поставках белорусского котельного оборудования

Белстат составил портрет работающих белорусов
02 мая 2026 16:55

Белстат составил портрет работающих белорусов