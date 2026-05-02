340 спасательных объектов по всей стране! Как в Беларуси подготовились к купальному сезону

Лето в Беларуси, похоже, решило не затягивать с визитом – пришло на месяц раньше, но, как прогнозируют синоптики, ненадолго. Уже со вторника обещают дожди, так что ловим момент, пока тепло. И именно сейчас в стране официально стартовал купальный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К приему отдыхающих подготовлено более полусотни пляжей, а за безопасностью будут следить 340 спасательных объектов по всей стране. Купальный сезон официально стартовал в Беларуси. Сотни специалистов ОСВОД, МЧС и МВД уже работают в усиленном режиме в рамках акции «Один день с ОСВОД», чтобы отдых у воды был не только комфортным, но и безопасным. Как подготовились зоны отдыха и что ждет тех, кто отправляется к воде – узнали наши корреспонденты.

Кристальная гладь воды и золотистый песок – белорусские пляжи в 2026 году встречают гостей в обновленном формате. К купальному сезону в стране подготовлено более 520 мест массового отдыха. Инфраструктура заметно преобразилась: от новых теневых навесов до современных раздевалок и уютных беседок. Появились и площадки для спортивных игр, что делает отдых не только комфортным, но и активным.

Такой уровень комфорта возможен только там, где за порядком следят профессионалы: по всей стране развернуто 340 спасательных объектов. ОСВОД обеспечивает безопасность в режиме нон-стоп. Организованы регулярные рейды и обходы. Кадровый вопрос также под контролем: более 80 % сезонных работников уже набраны и приступили к своим обязанностям.

Помимо патрулирования, специалисты ведут постоянный мониторинг. К сезону водолазы полностью очистили дно пляжей, а специалисты санэпидемслужбы еженедельно проверяют качество воды. Чтобы заплыв был безопасным, важно помнить и о температуре: для взрослых допустимый минимум составляет +18 градусов, а для детей – не ниже 20.