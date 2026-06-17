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Первые жертвы купального сезона в Беларуси: в Гродненском районе утонул рыбак

17 июня 2026 07:19
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ОСВОД призывает к бдительности. С началом купального сезона в Беларуси зафиксированы первые трагедии на воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненском районе на озере Белое утонул мужчина – его искали два дня после того, как супруга обратилась в правоохранительные органы.

Первые жертвы купального сезона в Беларуси: в Гродненском районе утонул рыбак-2

Алина Кобылянская, официальный представитель Гродненской областной организации ОСВОД:
В озере Белом, в районе агрогородка Озеры, работниками ОСВОД было обнаружено и извлечено из воды тело пропавшего мужчины. Погибший находился в 20 метрах от берега на двухметровой глубине. В настоящее время все обстоятельства и причины устанавливаются.

По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные будут жаркими. ОСВОД напоминает: рыбакам обязательно нужно надевать спасательные жилеты. Купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.

# ОСВОД

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