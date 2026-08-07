МЧС и ОСВОД продолжают профилактическую кампанию по обучению детей безопасному поведению на воде

МЧС совместно с ОСВОД продолжает профилактическую кампанию по обучению детей базовым навыкам плавания и безопасному отдыху на воде. В 2026 году спасатели провели уже 780 практических занятий по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области организовано 129 мероприятий, где плаванию обучились 16 тысяч детей. Очередные занятия – в детском оздоровительном лагере «Энергетик». Здесь ребята с разным уровнем подготовки осваивают техники плавания, учатся правильно вести себя на воде и понимать, как избежать опасных ситуаций.

Мария Филатова, участница занятий: У меня папа – спасатель. И с раннего детства он старался научить меня всем правилам безопасности. Плавать я умею с раннего детства. Папа меня учил тому, что надо плавать только со взрослыми и в специально оборудованных местах. Но все равно спасатели всегда нас научат чему-то новому и помогут.

Тимур Изотов, участник занятий: Нас обучили, как нужно себя правильно вести на воде, где можно купаться, а где нельзя. Я запомнил, что нельзя купаться в необорудованных водоемах, баловаться, глубоко нырять. Если тонешь, нужно не паниковать, набрать воздуха в легкие и лечь, например, в «звездочку».

Александр Клюйко, главный специалист главного управления аварийно‑спасательных служб МЧС Беларуси:

В ходе посещения были организованы работы тематических интерактивных площадок. Продемонстрировано оборудование и снаряжение, имеющееся на вооружении МЧС и ОСВОД. А также проведены практические занятия в бассейне с детьми. В текущем году по всей стране проведено порядка 780 таких занятий, участие в которых приняло около 6 500 детей.

Спасатели подчеркивают: профилактика – ключевой элемент безопасности. Эти занятия повышают уровень подготовки детей и формируют правильные привычки, которые могут однажды спасти жизнь.