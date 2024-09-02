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Потомки Эйфеля выступили против сохранения олимпийских колец на башне в Париже

02 сентября 2024 20:49
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Мэр Парижа Анн Идальго накануне заявила, что олимпийские кольца останутся на Эйфелевой башне и после главного старта четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Потомки Эйфеля выступили против сохранения олимпийских колец на башне в Париже-1

Она отметила, что получила одобрение Международного олимпийского комитета. Но родственники архитектора выступили против подобного решения. Председатель общества потомков Гюстава Эйфеля опасается, что сооружение будут ассоциировать исключительно с одним событием. Пять олимпийских колец установили на главной башне Парижа 7 июня, за 50 дней до старта турнира. Конструкция весом 30 тонн из переработанной стали смонтирована на южной стороне башни и обращена к реке Сене. Диаметр каждого кольца – 9 метров.

# Анн Идальго # Олимпиада 2024

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