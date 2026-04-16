Международный симпозиум кондитеров собрал в Минске участников из 9 стран
Минск на два дня стал столицей кондитерского искусства и деловых переговоров. Стартовал Международный симпозиум кондитеров – уже пятый по счету. На одной площадке собрались около 300 участников. Свои лучшие изделия и новинки представили ведущие предприятия отрасли, а также мастера из девяти стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадке участники не только оценивают качество продукции и обмениваются профессиональным опытом, но и обсуждают деловые вопросы: развитие экспорта, внедрение инноваций и адаптацию отрасли к современным экономическим условиям. Дискуссии идут по всей цепочке производства: от традиционной выпечки хлеба до сложных десертов ресторанного уровня. Отдельный акцент – на стандартах качества. В Беларуси действует более 180 государственных и свыше 140 межгосударственных стандартов в кондитерской отрасли.
Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Следует отметить, что 50% из этих стандартов гармонизированы с международными стандартами, что позволяет беспрепятственно продавать нашу продукцию во все страны, в том числе на международный рынок и в дальнее зарубежье. Мы сегодня находимся в тренде, а кондитерская отрасль для Республики Беларусь наиболее позитивная для развития. И мы всегда идем к нашему потребителю.
Белорусские предприятия продолжают наращивать экспорт. По итогам прошлого года объем поставок отечественных сладостей превысил 300 миллионов долларов.
Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Основной рынок для нас сбыта – Российская Федерация, поскольку он наиболее понятен с точки зрения покупательского предпочтения, и связи наши позволяют беспрепятственно перемещать товар, максимально быстро доставлять его до потребителя. Поэтому концентрируемся мы на этом рынке, но и при этом не забываем про рынок Китайской Народной Республики, где также видим перспективу своего присутствия, и развитие продаж в Среднюю Азию, страны Африки.
Завтра участников «сладкого» форума ждет насыщенная программа. Запланированы презентации, тематические семинары, профессиональные мастер-классы и дегустации продукции. Ключевым событием деловой части станет церемония награждения победителей престижного дегустационного конкурса «Кондитерский Олимп – 2026».
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