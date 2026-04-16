Международный симпозиум кондитеров собрал в Минске участников из 9 стран

Минск на два дня стал столицей кондитерского искусства и деловых переговоров. Стартовал Международный симпозиум кондитеров – уже пятый по счету. На одной площадке собрались около 300 участников. Свои лучшие изделия и новинки представили ведущие предприятия отрасли, а также мастера из девяти стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке участники не только оценивают качество продукции и обмениваются профессиональным опытом, но и обсуждают деловые вопросы: развитие экспорта, внедрение инноваций и адаптацию отрасли к современным экономическим условиям. Дискуссии идут по всей цепочке производства: от традиционной выпечки хлеба до сложных десертов ресторанного уровня. Отдельный акцент – на стандартах качества. В Беларуси действует более 180 государственных и свыше 140 межгосударственных стандартов в кондитерской отрасли.