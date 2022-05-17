Ещё ни разу не подводили. В Беларуси идёт проверка органов управления территориальной обороны

Новости Беларуси. В Беларуси идут проверки органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси идут проверки органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кобринском районе для решения поставленных задач формируются два подразделения: штаб и стрелковый батальон. Всего будет задействовано порядка 200 человек.
Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:
Такие мероприятия у нас проходят ежегодно – и плановые, и внезапные проверки. В частности в прошлом году мы трижды формировали подразделения территориальной обороны. В том числе участвовали в мероприятиях большого учения «Запад-2021» с участием главы государства. И не было еще такого случая, чтобы где-то наши территориалы подвели. Потому что там взрослые серьезные люди, которые уже видели жизнь, понимают, что от них требуется.
В ближайшие дни начнутся занятия с военнообязанными, в ходе которых они вспомнят навыки владения оружием, пройдут мероприятия боевого слаживания. После этого личный состав территориальных войск будет готов выполнять поставленные задачи.