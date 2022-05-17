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Ещё ни разу не подводили. В Беларуси идёт проверка органов управления территориальной обороны

17 мая 2022 07:44
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Новости Беларуси. В Беларуси идут проверки органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ещё ни разу не подводили. В Беларуси идёт проверка органов управления территориальной обороны-1

В Кобринском районе для решения поставленных задач формируются два подразделения: штаб и стрелковый батальон. Всего будет задействовано порядка 200 человек.  

Ещё ни разу не подводили. В Беларуси идёт проверка органов управления территориальной обороны-4

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:  
Такие мероприятия у нас проходят ежегодно – и плановые, и внезапные проверки. В частности в прошлом году мы трижды формировали подразделения территориальной обороны. В том числе участвовали в мероприятиях большого учения «Запад-2021» с участием главы государства. И не было еще такого случая, чтобы где-то наши территориалы подвели. Потому что там взрослые серьезные люди, которые уже видели жизнь, понимают, что от них требуется.  

Ещё ни разу не подводили. В Беларуси идёт проверка органов управления территориальной обороны-7

В ближайшие дни начнутся занятия с военнообязанными, в ходе которых они вспомнят навыки владения оружием, пройдут мероприятия боевого слаживания. После этого личный состав территориальных войск будет готов выполнять поставленные задачи.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Коновалов # Фотофакт

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