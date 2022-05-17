Ещё ни разу не подводили. В Беларуси идёт проверка органов управления территориальной обороны

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:

Такие мероприятия у нас проходят ежегодно – и плановые, и внезапные проверки. В частности в прошлом году мы трижды формировали подразделения территориальной обороны. В том числе участвовали в мероприятиях большого учения «Запад-2021» с участием главы государства. И не было еще такого случая, чтобы где-то наши территориалы подвели. Потому что там взрослые серьезные люди, которые уже видели жизнь, понимают, что от них требуется.