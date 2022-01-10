В Беларуси задержали владельца экстремистского канала. Ранее он скрывался в Украине
Новости Беларуси. 10 января стало известно о задержании владельца экстремистского канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он скрывался на территории Украины. 26-летний житель одной из деревень Гомельской области активно участвовал в протестном движении. Неоднократно привлекался к административной ответственности.
В ходе оперативной работы мужчину привлекли на территорию Беларуси, где была проведена операция по его задержанию.
– Тихо. Ручки за спину.
– Забрал? В машину.
– Назовите свои данные.
– Коновалов Олег. Проживаю за пределами Республики Беларусь, в Киеве. Сейчас временно приехал в Беларусь на праздники.
– Ваша фраза зафиксирована в осмотре? Это вы писали?
– Без комментариев. Я не буду отвечать на этот вопрос.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Находясь в стране-соседке, через социальную сеть «ВКонтакте» он распространял информацию, направленную на наращивание антигосударственных настроений, разжигание агрессивности пользователей сети Интернет, героизацию действий жителя столицы, убившего в конце сентября прошлого года в Минске сотрудника КГБ. Он выражал свое одобрение и пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов, возбуждение ненависти, социальной вражды и розни к ним.
Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.