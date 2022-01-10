В Беларуси задержали владельца экстремистского канала. Ранее он скрывался в Украине

Новости Беларуси. 10 января стало известно о задержании владельца экстремистского канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он скрывался на территории Украины. 26-летний житель одной из деревень Гомельской области активно участвовал в протестном движении. Неоднократно привлекался к административной ответственности.

В ходе оперативной работы мужчину привлекли на территорию Беларуси, где была проведена операция по его задержанию. – Тихо. Ручки за спину.

– Забрал? В машину.

– Назовите свои данные.

– Коновалов Олег. Проживаю за пределами Республики Беларусь, в Киеве. Сейчас временно приехал в Беларусь на праздники.

– Ваша фраза зафиксирована в осмотре? Это вы писали?

– Без комментариев. Я не буду отвечать на этот вопрос.