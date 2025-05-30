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Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей

30 мая 2025 08:33
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Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-1

Мария Радькович, студентка:
Привет! Слушай, а ты видела новую летнюю коллекцию «Марко»?

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-3

Анастасия Бакшанская, студентка:
Да, я уже на сайте посмотрела новые модели, которые не терпится увидеть и примерить. 
– Ну что, готова к шопингу? 
– Да, пойдем. 
– Погнали!

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-5

Этим летом без лодочек мне просто не обойтись. Смотри, какая пара. Эта модель называется «деленка». Сейчас как раз тренд на каблуки. Обязательно их примерю.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-7

А мне больше подойдет эта пара с устойчивым каблучком-рюмочкой. Смотри, какой у нее элегантный острый носик. Мне как раз нужна такая пара для похода на выставку.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-9

Какой изящный фигурный вырез и аккуратный квадратный носик. Тонкий ремешок с лаконичной пряжкой перекочевал сюда из модели «Мэри Джейн». Удобство этой пары в том, что она будет легко обуваться за счет резиночки.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-11

Какое элегантное переплетение! Мне кажется, эти ремешки тоже будут очень удобно сидеть на ножке.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-13

Какой хороший выбор классической обуви. Остромодные формы носочной части. Различные расцветки с декором, силиконовые вставки, тонкие ремешки, фигурные пряжки, миниатюрные и крупные декоративные элементы. Различные фактуры материалов, принтованная замша, лак и даже стразы. 

А еще я нашла самый актуальный цвет сезона – сочный томат. Посмотри, какой классный! Эффектные модели на любой вкус и цвет.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-15

Я не представляю свой гардероб без кроссовок. Как раз сейчас в магазинах «Марко» проходят распродажи на прошлые коллекции, в том числе и на кроссовки. Так что обращайте внимание на модели с зелеными и желтыми ярлычками.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-17

А вот и новинки! В жаркую летнюю погоду я бы выбрала пару из текстильных материалов. Они хорошо дышат за счет сеточки, а сами совсем невесомые. А какие классные яркие цвета! Желтый, небесно-голубой и белый.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-19

Легкие текстильные кроссовки у меня уже есть, я хочу пару из натуральной кожи. У «Марко» как раз в новой коллекции появился настоящий мастхэв этого сезона – ретрокроссовки. Они модных песочных оттенков – терракот, пыльный бежевый. Есть даже вариант из мягкой замши. Без подкладки. В таких я бы отправилась на прогулку.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-21

Невозможно представить лето без босоногой обуви. Это, конечно, сандалии и босоножки. В этом сезоне в моде ремешки в различных конструкциях и переплетениях. Они могут быть как тонкими, создающими эффект босой ноги, так и более массивными для тех, кто хочет заявить о себе.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-23

Актуальные модели с перемычкой буквой Т. Кстати, эта конструкция визуально удлиняет ногу. Мне понравилась эта пара с множеством ремешков. Здесь гибкая подошва и интересный выступающий протектор.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-25

Остается в тренде обувь supersoft на очень высокой подошве. Есть варианты с запяточным ремешком и застежкой велкро. Придумал ее швейцарский инженер, заметив, как легко цепляются за шерсть собаки семена репейника. Это вдохновило его на создание застежки из двух лент, из крючка и петли.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-27

В новой коллекции «Марко» можно найти босоножки со стопером – как на плоском ходу, так и на платформе.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-29

Принт леопард все еще актуален. Мы видим его и в босоножках, и в мюли. Кстати, это моя любимая конструкция на лето. Здорово, что в «Марко» есть модели с повышенной полнотой. Обращайте внимание на маркировку XXL на стельке обуви.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-31

Ты знаешь, что тренд на балетки был создан Одри Хепберн, которая использовала их в образах своих экранных героинь. Самая модная модель в этом сезоне – с широким округлым носиком и ремешком наподобие детских сандалий. Для тех, кто хочет добавить шика в свой образ, я бы посоветовала присмотреться к модели со стразами и блеском.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-33

Для учебы мне нужны лоферы, поэтому я выбрала актуальную модель с латунной пряжкой.

Самый популярный цвет обуви на лето – конечно же, белый. И все натуральные теплые оттенки. А я возьму себе такую невесомую и лаконичную пару.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-35

Супермягкие слипоны всегда актуальны. Это модель на каждый день и для тех, кто не любит открытые обуви летом.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-37

А я обожаю обувь на танкетке. Мне понравились вот эти дерби с классным мокасиновым швом. Они минималистичные, я думаю, в них будет очень удобно.

Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей-39

Мария Радькович:
Я считаю, наш шопинг удался. И мой гардероб пополнился новой актуальной летней обувью.

Анастасия Бакшанская:
Да, я так рада, что нашла свои идеальные босоножки и лоферы. Теперь я готова встречать это лето красиво.

*На правах рекламы.

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