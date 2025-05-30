Встретить лето красиво можно вместе с новой коллекцией от «Марко»! Обзор самых актуальных женских моделей

Мария Радькович, студентка:

Привет! Слушай, а ты видела новую летнюю коллекцию «Марко»?

Анастасия Бакшанская, студентка:

Да, я уже на сайте посмотрела новые модели, которые не терпится увидеть и примерить.

– Ну что, готова к шопингу?

– Да, пойдем.

– Погнали!

Этим летом без лодочек мне просто не обойтись. Смотри, какая пара. Эта модель называется «деленка». Сейчас как раз тренд на каблуки. Обязательно их примерю.

А мне больше подойдет эта пара с устойчивым каблучком-рюмочкой. Смотри, какой у нее элегантный острый носик. Мне как раз нужна такая пара для похода на выставку.

Какой изящный фигурный вырез и аккуратный квадратный носик. Тонкий ремешок с лаконичной пряжкой перекочевал сюда из модели «Мэри Джейн». Удобство этой пары в том, что она будет легко обуваться за счет резиночки.

Какое элегантное переплетение! Мне кажется, эти ремешки тоже будут очень удобно сидеть на ножке.

Какой хороший выбор классической обуви. Остромодные формы носочной части. Различные расцветки с декором, силиконовые вставки, тонкие ремешки, фигурные пряжки, миниатюрные и крупные декоративные элементы. Различные фактуры материалов, принтованная замша, лак и даже стразы. А еще я нашла самый актуальный цвет сезона – сочный томат. Посмотри, какой классный! Эффектные модели на любой вкус и цвет.

Я не представляю свой гардероб без кроссовок. Как раз сейчас в магазинах «Марко» проходят распродажи на прошлые коллекции, в том числе и на кроссовки. Так что обращайте внимание на модели с зелеными и желтыми ярлычками.

А вот и новинки! В жаркую летнюю погоду я бы выбрала пару из текстильных материалов. Они хорошо дышат за счет сеточки, а сами совсем невесомые. А какие классные яркие цвета! Желтый, небесно-голубой и белый.

Легкие текстильные кроссовки у меня уже есть, я хочу пару из натуральной кожи. У «Марко» как раз в новой коллекции появился настоящий мастхэв этого сезона – ретрокроссовки. Они модных песочных оттенков – терракот, пыльный бежевый. Есть даже вариант из мягкой замши. Без подкладки. В таких я бы отправилась на прогулку.

Невозможно представить лето без босоногой обуви. Это, конечно, сандалии и босоножки. В этом сезоне в моде ремешки в различных конструкциях и переплетениях. Они могут быть как тонкими, создающими эффект босой ноги, так и более массивными для тех, кто хочет заявить о себе.

Актуальные модели с перемычкой буквой Т. Кстати, эта конструкция визуально удлиняет ногу. Мне понравилась эта пара с множеством ремешков. Здесь гибкая подошва и интересный выступающий протектор.

Остается в тренде обувь supersoft на очень высокой подошве. Есть варианты с запяточным ремешком и застежкой велкро. Придумал ее швейцарский инженер, заметив, как легко цепляются за шерсть собаки семена репейника. Это вдохновило его на создание застежки из двух лент, из крючка и петли.

В новой коллекции «Марко» можно найти босоножки со стопером – как на плоском ходу, так и на платформе.

Принт леопард все еще актуален. Мы видим его и в босоножках, и в мюли. Кстати, это моя любимая конструкция на лето. Здорово, что в «Марко» есть модели с повышенной полнотой. Обращайте внимание на маркировку XXL на стельке обуви.

Ты знаешь, что тренд на балетки был создан Одри Хепберн, которая использовала их в образах своих экранных героинь. Самая модная модель в этом сезоне – с широким округлым носиком и ремешком наподобие детских сандалий. Для тех, кто хочет добавить шика в свой образ, я бы посоветовала присмотреться к модели со стразами и блеском.

Для учебы мне нужны лоферы, поэтому я выбрала актуальную модель с латунной пряжкой. Самый популярный цвет обуви на лето – конечно же, белый. И все натуральные теплые оттенки. А я возьму себе такую невесомую и лаконичную пару.

Супермягкие слипоны всегда актуальны. Это модель на каждый день и для тех, кто не любит открытые обуви летом.

А я обожаю обувь на танкетке. Мне понравились вот эти дерби с классным мокасиновым швом. Они минималистичные, я думаю, в них будет очень удобно.