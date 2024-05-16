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В Словакии усилена охрана школ, офисов СМИ, территории у парламента

16 мая 2024 20:22
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В Словакии усилена охрана школ, офисов СМИ, территории у парламента. Местная оппозиция предложила политическим партиям страны избегать «поляризующих общество» шагов в течение 100 дней на фоне покушения на Роберта Фицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии усилена охрана школ, офисов СМИ, территории у парламента-1

Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. Не исключено, что понадобится еще одна операция. Стрелявшему в премьер-министра предъявлено обвинение. Как сообщил сам преступник, он совершил нападение по политическим причинам. Пенсионер был не согласен с действиями кабмина, который якобы ведет страну к гражданской войне.

Напомним, покушение на премьера произошло накануне в городе Гандлово. Стрельба раздалась после того, как политик вышел к людям для общения после выездного заседания правительства республики.

# Нападение # Новости Словакии

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