Премьер-министр Словакии ранен в результате покушения

Срочные новости приходят из Словакии. Местные СМИ сообщают о покушении на премьер-министра. ЧП произошло в городе Гандлова. Злоумышленник открыл огонь после выездного заседания правительства республики, когда Роберт Фицо вышел из здания к людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик ранен, его доставляют в больницу на вертолете, о состоянии не сообщается. Известно, что нападавший задержан. Стрелок пока не сообщил о своих мотивах, но эксперты считают, что причины кроются в политических взглядах премьера Словакии. Он известен своей принципиальной позицией по ситуации в Украине. Политик не раз заявлял, что он выступает против оказания военной помощи Киеву. А также подчеркивал, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой.