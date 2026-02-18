Словакия объявила чрезвычайное положение в нефтяной сфере

Между тем в Европе разгорается очередной кризис. На этот раз – энергетический. Правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в нефтяной сфере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стало прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», вызванным действиями Украины. Кабмин Словакии вынужден был выделить часть резервов для компании, которая управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом. Это максимум 250 тысяч тонн сырья, чего должно хватить на месяц работы для обеспечения внутренних потребностей государства. В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву прекратить экспорт электроэнергии.