Оппозиции Словакии не удалось собрать сессию парламента по вотуму недоверия премьер-министру

Очередной провал словацкой оппозиции. В стране не смогли собрать сессию парламента по вотуму недоверия премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срыв подобных заседаний уже становится традицией. Чтобы назвать встречу состоявшейся, участие в ней должны были принять 76 депутатов. В зале же присутствовало меньше 60.

Оппозиция, судя по всему, тешит себя надеждой, что у чиновников не получилось выбраться на заседание ввиду занятости. Видимо, противники действующей власти не в силах по-другому объяснить уже четвертый перенос к ряду. Теперь вопрос о вотуме недоверия правительству Фицо планируют обсудить 4 февраля. Впрочем, тенденция показывает, что и эта встреча может не состояться, поскольку число ее участников от раза к разу только снижается.

Отметим, проевропейская оппозиция призывает премьер-министра к отставке на фоне его тесных связей с Россией. Отношения Братиславы и Москвы они называют губительными для Словакии. Критика в адрес Фицо последнее время звучит и на улицах городов. Страну охватили массовые протесты.