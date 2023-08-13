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Сирия осудила новые санкции против Беларуси и выразила готовность укреплять отношения с республикой

13 августа 2023 15:03
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Новости Сирии. Дамаск решительно осуждает новые санкции Запада против Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сирия осудила новые санкции против Беларуси и выразила готовность укреплять отношения с республикой-1

Там подчеркнули, что это является грубой попыткой вмешаться во внутренние дела Беларуси и наказать ее за то, что она принимает свое независимое национальное решение. Стремление Запада навязывать другим странам свои ценности не только нарушают Устав ООН и международное право, но и подрывают стабильность и развитие этих государств, в том числе Республики Беларусь.

Сирия осудила новые санкции против Беларуси и выразила готовность укреплять отношения с республикой-4

В министерстве отметили, что Сирия, страдающая от бесчеловечных последствий санкций, поддерживает нашу страну и заявляет о своей полной солидарности с нами. Прозвучала и готовность укреплять отношения с Беларусью во всех сферах, чтобы вместе противостоять внешнему давлению.

# Беларусь-Сирия # Новости Сирии # Фотофакт

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