Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии

Израиль нанес мощный авиаудар по территории Сирии. Его целью стало посольство Ирана. Погибли семь человек, в том числе двое высокопоставленных иранских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль нанес мощный авиаудар по территории Сирии. Его целью стало посольство Ирана. Погибли семь человек, в том числе двое высокопоставленных иранских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Само здание полностью разрушено. МИД Ирана обвинил Израиль в нарушении международных норм и конвенций и призвал международное сообщество дать серьезный ответ на эти удары.
Хоссейн Акбари, посол Ирана в Сирии:
Весь сирийский народ знает, что это здание консульства иранского посольства. Действия Израиля нарушают все нормы международного права. Они совершили преступления против палестинского народа в секторе Газа, против ливанского народа, против сирийского народа, а также против палестинского народа на Западном берегу и в других местах.
В самой Сирии произошедшее назвали террористическим нападением. В Иране прошли многочисленные антиизраильсике митинги. Произошедшее осудила и Организация Объединенных Наций. Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за бомбежки иранского дипредставительства. В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по сирийской столице.