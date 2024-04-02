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Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии

02 апреля 2024 07:39
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Израиль нанес мощный авиаудар по территории Сирии. Его целью стало посольство Ирана. Погибли семь человек, в том числе двое высокопоставленных иранских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии-1

Само здание полностью разрушено. МИД Ирана обвинил Израиль в нарушении международных норм и конвенций и призвал международное сообщество дать серьезный ответ на эти удары.

Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии-4

Хоссейн Акбари, посол Ирана в Сирии:
Весь сирийский народ знает, что это здание консульства иранского посольства. Действия Израиля нарушают все нормы международного права. Они совершили преступления против палестинского народа в секторе Газа, против ливанского народа, против сирийского народа, а также против палестинского народа на Западном берегу и в других местах.

Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии-7

В самой Сирии произошедшее назвали террористическим нападением. В Иране прошли многочисленные антиизраильсике митинги. Произошедшее осудила и Организация Объединенных Наций. Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за бомбежки иранского дипредставительства. В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по сирийской столице.

# Международная политика # Новости Сирии

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