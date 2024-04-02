Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии

Израиль нанес мощный авиаудар по территории Сирии. Его целью стало посольство Ирана. Погибли семь человек, в том числе двое высокопоставленных иранских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Само здание полностью разрушено. МИД Ирана обвинил Израиль в нарушении международных норм и конвенций и призвал международное сообщество дать серьезный ответ на эти удары.

Хоссейн Акбари, посол Ирана в Сирии:

Весь сирийский народ знает, что это здание консульства иранского посольства. Действия Израиля нарушают все нормы международного права. Они совершили преступления против палестинского народа в секторе Газа, против ливанского народа, против сирийского народа, а также против палестинского народа на Западном берегу и в других местах.