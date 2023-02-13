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В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за циклона

13 февраля 2023 09:26
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Новости Новой Зеландии. На севере Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за обрушившегося на остров тропического циклона «Габриэль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за циклона-1

Он принес штормовой ветер, сильные ливни и наводнения. Без электричества остались около 60 тысяч домов. В крупнейшем городе страны Окленде объявлен красный уровень опасности. Там остановлен городской транспорт, железнодорожное сообщение, не работает аэропорт, закрыты школы и детсады. Перекрыты несколько крупных дорог. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода только ухудшится. Ливни и ветер усилятся, ожидается шторм.

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# Природные катаклизмы # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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