В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за циклона

Новости Новой Зеландии. На севере Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за обрушившегося на остров тропического циклона «Габриэль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принес штормовой ветер, сильные ливни и наводнения. Без электричества остались около 60 тысяч домов. В крупнейшем городе страны Окленде объявлен красный уровень опасности. Там остановлен городской транспорт, железнодорожное сообщение, не работает аэропорт, закрыты школы и детсады. Перекрыты несколько крупных дорог. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода только ухудшится. Ливни и ветер усилятся, ожидается шторм.