В Новой Зеландии накануне женского ЧМ по футболу мужчина открыл стрельбу в центре города

Двое погибли, еще несколько человек, в том числе полицейский, получили ранения. Они доставлены в больницу. Нападавший ликвидирован правоохранителями. Как позже стало известно, злоумышленник находился под домашним арестом в связи с эпизодами домашнего насилия. Трагедия произошла за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женщин. Полиция не называет произошедшее терактом. Турнир пройдет, как и планировался, а посещение матчей полностью безопасно, уверяют в полиции.