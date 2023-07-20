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В Новой Зеландии накануне женского ЧМ по футболу мужчина открыл стрельбу в центре города

20 июля 2023 08:16
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Новости Новой Зеландии. Стрельба в Новой Зеландии. Мужчина открыл огонь из ружья в центре Окленда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии накануне женского ЧМ по футболу мужчина открыл стрельбу в центре города-1

Двое погибли, еще несколько человек, в том числе полицейский, получили ранения. Они доставлены в больницу. Нападавший ликвидирован правоохранителями. Как позже стало известно, злоумышленник находился под домашним арестом в связи с эпизодами домашнего насилия. Трагедия произошла за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женщин. Полиция не называет произошедшее терактом. Турнир пройдет, как и планировался, а посещение матчей полностью безопасно, уверяют в полиции.

# Стрельба # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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