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В столице Новой Зеландии горел хостел, погибли 6 человек. Причиной пожара мог стать поджог

16 мая 2023 09:05
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Новости Новой Зеландии. Шесть человек погибли, 11 пострадали при сильном пожаре в хостеле в столице Новой Зеландии Веллингтоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул ночью на верхнем этаже, в этот момент в здании находились до 100 постояльцев и персонал.  

В столице Новой Зеландии горел хостел, погибли 6 человек. Причиной пожара мог стать поджог-1

Около 30 человек считаются пропавшими без вести. По сообщению пожарных, количество жертв может вырасти, так как спасатели не могут обследовать все комнаты из-за риска обрушения крыши. Местных жителей просят оставаться дома и держать окна закрытыми. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Не исключено, что причиной пожара мог стать поджог.  

# Пожар # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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