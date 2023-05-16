В столице Новой Зеландии горел хостел, погибли 6 человек. Причиной пожара мог стать поджог

Новости Новой Зеландии. Шесть человек погибли, 11 пострадали при сильном пожаре в хостеле в столице Новой Зеландии Веллингтоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул ночью на верхнем этаже, в этот момент в здании находились до 100 постояльцев и персонал.

Около 30 человек считаются пропавшими без вести. По сообщению пожарных, количество жертв может вырасти, так как спасатели не могут обследовать все комнаты из-за риска обрушения крыши. Местных жителей просят оставаться дома и держать окна закрытыми. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Не исключено, что причиной пожара мог стать поджог.