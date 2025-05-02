На Новую Зеландию обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм

Непогода в Новой Зеландии. На страну обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода в Новой Зеландии. На страну обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за ураганного ветра, скорость которого достигала 100 километров в час, отменены сотни авиарейсов, закрыты почти все госучреждения, приостановлены занятия в школах. Парализовано автомобильное сообщение, так как множество шоссе оказались либо под водой, либо завалены деревьями. Власти ввели наивысший красный уровень опасности.