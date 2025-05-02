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На Новую Зеландию обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм

02 мая 2025 06:23
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Непогода в Новой Зеландии. На страну обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Новую Зеландию обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм-2

Из-за ураганного ветра, скорость которого достигала 100 километров в час, отменены сотни авиарейсов, закрыты почти все госучреждения, приостановлены занятия в школах. Парализовано автомобильное сообщение, так как множество шоссе оказались либо под водой, либо завалены деревьями. Власти ввели наивысший красный уровень опасности.

# Новости Новой Зеландии # Природные явления

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