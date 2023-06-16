Новая Зеландия погружается в рецессию – предприятия сокращают производство

Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия погружается в рецессию. Об этом говорят данные Статистического управления страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадал в первую очередь промышленный сектор. Многие предприятия сокращают производство. Экономические проблемы могут стать препятствием для нынешнего правительства на пути к переизбранию. Выборы в Новой Зеландии пройдут уже в октябре.