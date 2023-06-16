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Новая Зеландия погружается в рецессию – предприятия сокращают производство

16 июня 2023 07:17
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Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия погружается в рецессию. Об этом говорят данные Статистического управления страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая Зеландия погружается в рецессию – предприятия сокращают производство-1

Пострадал в первую очередь промышленный сектор. Многие предприятия сокращают производство. Экономические проблемы могут стать препятствием для нынешнего правительства на пути к переизбранию. Выборы в Новой Зеландии пройдут уже в октябре.

# Экономический кризис # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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