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Первые томаты созрели в новых энергосберегающих теплицах в Минском районе

26 августа 2026 10:37
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Под Минском собирают первый урожай томатов, выращенных по новым технологиям. Чтобы получить эти сочные плоды в новых энергосберегающих теплицах агрокомбината «Ждановичи», аграриям понадобилось меньше 3-х месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Первые томаты созрели в новых энергосберегающих теплицах в Минском районе-2

Новое тепличное производство занимает 4 гектара. Сбор урожая ведется вручную: с кустов снимают еще немного буроватые плоды, чтобы они не помялись при транспортировке и дозрели уже на прилавке. Первая партия свежих овощей уже отправляется в фирменные магазины агрокомбината.

Первые томаты созрели в новых энергосберегающих теплицах в Минском районе-4

Надежда Рубан, начальник производства продукции защищенного грунта агрокомбината «Ждановичи»:
Благодаря современным теплицам, которые находятся на досвечивании, мы можем получать продукцию в межсезонный период. Это такие месяца, как ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, по апрель месяц. На полную мощность мы выйдем в декабре месяце. При сдаче теплицы в сентябре. Планируем получить более трех тысяч тонн томата.

Современный комплекс энергосберегающих теплиц агрокомбината «Ждановичи» возводится по поручению главы государства. Аналогов этому автоматизированному производству поколения «четыре плюс» в Беларуси нет. Объект строят совместно с зарубежными партнерами: конструкции и технологии поставил Китай, а программное обеспечение – российские специалисты. Проект масштабный: уже в 2027 году тепличные площади планируют увеличить в два раза, добавив еще 7 гектаров.

# Новости Минска и Минской области # Продукты питания

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