Первые томаты созрели в новых энергосберегающих теплицах в Минском районе

В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов ! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая

Под Минском собирают первый урожай томатов, выращенных по новым технологиям. Чтобы получить эти сочные плоды в новых энергосберегающих теплицах агрокомбината «Ждановичи», аграриям понадобилось меньше 3-х месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое тепличное производство занимает 4 гектара. Сбор урожая ведется вручную: с кустов снимают еще немного буроватые плоды, чтобы они не помялись при транспортировке и дозрели уже на прилавке. Первая партия свежих овощей уже отправляется в фирменные магазины агрокомбината.

Надежда Рубан, начальник производства продукции защищенного грунта агрокомбината «Ждановичи»:

Благодаря современным теплицам, которые находятся на досвечивании, мы можем получать продукцию в межсезонный период. Это такие месяца, как ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, по апрель месяц. На полную мощность мы выйдем в декабре месяце. При сдаче теплицы в сентябре. Планируем получить более трех тысяч тонн томата.

Современный комплекс энергосберегающих теплиц агрокомбината «Ждановичи» возводится по поручению главы государства. Аналогов этому автоматизированному производству поколения «четыре плюс» в Беларуси нет. Объект строят совместно с зарубежными партнерами: конструкции и технологии поставил Китай, а программное обеспечение – российские специалисты. Проект масштабный: уже в 2027 году тепличные площади планируют увеличить в два раза, добавив еще 7 гектаров.