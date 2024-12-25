Вблизи Актау разбился пассажирский самолёт – есть погибшие

Соболезнование Президенту Азербайджана в связи с трагедией направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это известие восприняли с чувством глубокой боли и скорби. Искренние слова поддержки и сочувствия белорусский лидер также передал всем родным и близким погибших, пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Пассажирский самолет азербайджанских авиалиний разбился вблизи Актау. Он следовал из Баку в Грозный. На борту находились порядка 70-ти человек с учетом экипажа. В МИД нашей страны уже сообщили, что граждан Беларуси среди них не было.

МЧС Казахстана приводит информацию о выживших. Их число постоянно меняется и, к счастью, в большую сторону. Известно, что в аварии уцелели как минимум 32 человека. В списке жертв пока числятся четверо. На месте крушения продолжают работу более 50-ти спасателей и 11-ти единиц техники. Туда же из Астаны вылетел борт санитарной авиации с хирургами и травматологами. Основная версия произошедшего – столкновение с птицами. Официально эти данные пока не подтверждены. Президент Казахстана поручил создать комиссию по расследованию ЧП.