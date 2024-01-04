В Казахстане после взрыва погибли 2 человека

Два человека погибли в кафе в Казахстане. Их личности устанавливаются. Еще пятеро жителей госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в результате взрывов в двухэтажном здании. Они прогремели еще ночью, после чего произошло обрушение. На месте случившегося в городе Уральск работают спасатели. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. По словам руководителя департамента чрезвычайных ситуаций, в кафе также произошел пожар. Обнаружены два обгоревших тела.