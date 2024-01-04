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В Казахстане после взрыва погибли 2 человека

04 января 2024 08:13
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Два человека погибли в кафе в Казахстане. Их личности устанавливаются. Еще пятеро жителей госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане после взрыва погибли 2 человека-1

ЧП произошло в результате взрывов в двухэтажном здании. Они прогремели еще ночью, после чего произошло обрушение. На месте случившегося в городе Уральск работают спасатели. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. По словам руководителя департамента чрезвычайных ситуаций, в кафе также произошел пожар. Обнаружены два обгоревших тела.

# Взрыв # Новости Казахстана

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