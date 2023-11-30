В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле. Среди жертв граждане Казахстана, двое россиян и двое жителей Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество пострадавших уточняется, люди отравились угарным газом. Возгорание началось ранним утром на первом этаже 3-этажного жилого дома. В тот момент в хостеле находились 72 человека. Большинство из них смогли покинуть здание самостоятельно.

В ликвидации огня на месте ЧП задействовали несколько десятков пожарных и 13 единиц техники. Причины возгорания уточняются. Возбуждено уголовное дело.