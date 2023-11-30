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В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле

30 ноября 2023 11:48
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В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле. Среди жертв граждане Казахстана, двое россиян и двое жителей Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле-1

Количество пострадавших уточняется, люди отравились угарным газом. Возгорание началось ранним утром на первом этаже 3-этажного жилого дома. В тот момент в хостеле находились 72 человека. Большинство из них смогли покинуть здание самостоятельно.

В ликвидации огня на месте ЧП задействовали несколько десятков пожарных и 13 единиц техники. Причины возгорания уточняются. Возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Новости Казахстана # Фотофакт

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