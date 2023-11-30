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13 человек погибли в Алматы из-за пожара в хостеле

30 ноября 2023 19:53
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В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв – граждане Казахстана, двое россиян и двое жителей Узбекистана.

13 человек погибли в Алматы из-за пожара в хостеле -1

Количество пострадавших уточняется: люди отравились угарным газом. Возгорание началось ранним утром на первом этаже трехэтажного жилого дома. В тот момент пожара в хостеле находились 72 человека. Большинство из них смогли покинуть здание самостоятельно. В ликвидации огня на месте ЧП задействовали несколько десятков пожарных и 13 единиц техники. Причины возгорания уточняются. Возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Новости Казахстана # Фотофакт

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