13 человек погибли в Алматы из-за пожара в хостеле

В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв – граждане Казахстана, двое россиян и двое жителей Узбекистана.

Количество пострадавших уточняется: люди отравились угарным газом. Возгорание началось ранним утром на первом этаже трехэтажного жилого дома. В тот момент пожара в хостеле находились 72 человека. Большинство из них смогли покинуть здание самостоятельно. В ликвидации огня на месте ЧП задействовали несколько десятков пожарных и 13 единиц техники. Причины возгорания уточняются. Возбуждено уголовное дело.