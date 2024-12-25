Глава Азербайджана объявил 26 декабря днём траура

Глава Азербайджана объявил 26 декабря днем траура из-за крушения самолета вблизи Актау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту находилось порядка 70 человек. К этому моменту известно о 32 выживших и 4 погибших. Данные обновляются ежечасно.

Среди пассажиров не было граждан нашей страны, заявили в МИД. В основном – жители Азербайджана и более 15 россиян. Один из них пилот, который управлял самолетом. О его судьбе пока ничего не известно, рассказала жена. Трагедия объединила жителей столицы Казахстана. Они стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших. А на месте ЧП продолжают работу спасатели и медики. Основная версия произошедшего – столкновение с птицами. Официально эти данные пока не подтверждены.