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Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет

07 апреля 2024 08:10
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Новости Казахстана. В Северном Казахстане, где в субботу, 6 апреля, приземлились космонавты, введен режим чрезвычайной ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальные паводки привели к затоплению более 3 тысяч частных домов, без транспортного сообщения остаются около 70 населенных пунктов.

Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет-1

Из зоны бедствия эвакуированы почти 50 тысяч человек, из них более 15,5 тысячи – дети. В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 8 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники.

Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет-4

Президент Казахстана назвал нынешний паводок самым масштабным за последние 80 лет.

С серьезными последствиями разлива рек столкнулась и соседняя с Казахстаном Оренбургская область России. Там из-за прорыва дамбы под воду уходит город Орск. Идет массовая эвакуация жителей.

# Природные катаклизмы # Новости Казахстана

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