Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет

Новости Казахстана. В Северном Казахстане, где в субботу, 6 апреля, приземлились космонавты, введен режим чрезвычайной ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальные паводки привели к затоплению более 3 тысяч частных домов, без транспортного сообщения остаются около 70 населенных пунктов.
Из зоны бедствия эвакуированы почти 50 тысяч человек, из них более 15,5 тысячи – дети. В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 8 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники.
Президент Казахстана назвал нынешний паводок самым масштабным за последние 80 лет.
С серьезными последствиями разлива рек столкнулась и соседняя с Казахстаном Оренбургская область России. Там из-за прорыва дамбы под воду уходит город Орск. Идет массовая эвакуация жителей.