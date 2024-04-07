Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет

Новости Казахстана. В Северном Казахстане, где в субботу, 6 апреля, приземлились космонавты, введен режим чрезвычайной ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальные паводки привели к затоплению более 3 тысяч частных домов, без транспортного сообщения остаются около 70 населенных пунктов.

Из зоны бедствия эвакуированы почти 50 тысяч человек, из них более 15,5 тысячи – дети. В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 8 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники.