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Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец

07 июля 2026 18:14
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Автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений, им написаны несколько сценариев к фильмам, а книги переведены на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира. 7 июля не стало народного писателя Беларуси Николая Чергинца. Он умер на 89-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец-2

Почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист родился в Минске. В юности мечтал быть спортивным журналистом, но окончил юридический факультет БГУ по специальности «правоведение». Служил в органах внутренних дел, где прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска МВД Беларуси. 

Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец-4

Его романы о милиции, советских воинах-афганцах, политические и криминальные детективы – это книги, ставшие бестселлерами и классикой отечественной литературы.

# Николай Чергинец

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