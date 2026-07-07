Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец

Автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений, им написаны несколько сценариев к фильмам, а книги переведены на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира. 7 июля не стало народного писателя Беларуси Николая Чергинца. Он умер на 89-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист родился в Минске. В юности мечтал быть спортивным журналистом, но окончил юридический факультет БГУ по специальности «правоведение». Служил в органах внутренних дел, где прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска МВД Беларуси.