Беларусь прощается с народным писателем Николаем Чергинцом

Известный писатель умер 7 июля на 89-м году жизни. Первый венок – в знак глубокой благодарности и памяти – направил лично Александр Лукашенко. Проститься с народным писателем пришли глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, председатели палат парламента, представители общественности, культурные деятели, друзья и близкие, поклонники писателя.

Игорь Чергинец, сын Николая Чергинца: У него были эмоции. И положительные эмоции, и отрицательные эмоции. И ругался. И, наверное, достиг в этой жизни многого благодаря тому, что к этому делу, ко всему он относился с душой и не мог стоять в стороне.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Николай Иванович до последнего дня был в строю, сотрудником милиции. Он действительно настоящий милиционер. И несмотря на свой возраст, 88 лет, Николай Иванович всегда на всех наших мероприятиях присутствовал. Буквально три недели назад он, может, что-то чувствовал, передал мне две книги со своим автографом. Это «Приказ № 1» и «Четвертый след», в котором описаны будни, в том числе сотрудников органов внутренних дел. И таких жанров, конечно, и книг, интересных, на которых выросло целое поколение милиционеров, их очень много.

Николай Чергинец – автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений, им написаны несколько сценариев к художественным кинофильмам. Его книги переведены более чем на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира.

Народный писатель Беларуси будет похоронен на Восточном кладбище Минска.