В Беларуси подготовлен национальный доклад о результатах преодоления последствий чернобыльской аварии

В Беларуси подготовлен национальный доклад о результатах преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ представлен Департаментом по ядерной и радиационной безопасности МЧС и обобщает многолетнюю работу государства по восстановлению пострадавших территорий.

За прошедшие почти 40 лет экологическая ситуация в стране существенно улучшилась. Завершился период полураспада основных радионуклидов – цезия и стронция, а площадь загрязненных земель сократилась почти вдвое – с 23 до 12 %. Сегодня продукция сельского хозяйства, произведенная на этих территориях, в подавляющем большинстве соответствует установленным нормам безопасности.

Николай Борисевич, заведующий отделом Центра по ядерной и радиационной безопасности:

Деятельность в рамках государственных программ, чернобыльских, в рамках союзных программ – это деятельность, направленная на возрождение пострадавших территорий. Что собой представляет эта деятельность – это, во-первых, усилия, направленные на получение чистой продукции, чистых продуктов с той целью, чтобы снизить поступление загрязненной продукции в пищевую цепочку человека, снизить дозы облучения. Для этого проводятся агрохимические, агротехнические мероприятия, используются специально подобранные дозы удобрений.

Особое внимание уделяется здоровью людей. В стране действует система полной диспансеризации и оздоровления пострадавших. Ежегодно санаторно-курортное лечение проходят около 120 тысяч взрослых и 90 тысяч детей.