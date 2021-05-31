Николай Борисевич: рынок Африки очень перспективный. Мы заинтересованы занять свою нишу, и у нас есть все возможности
Новости Беларуси. Беларусь комплексно и системно выстраивает отношения с государствами Африки. Трансфер технологий, реализацию инжиниринговых проектов и сотрудничество в IT – совместные проекты обсуждают 31 мая на втором Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 170 компаний ведут переговоры и демонстрируют свой потенциал. Амбициозные планы озвучили представители Египта. В частности, партнеры намерены увеличить товарооборот вдвое. Трансконтинентальное государство заинтересовано и в том, чтобы белорусские предприятия вошли в СЭЗ Суэцкого канала. Речь идет и о совместных сборочных производствах.
Николай Борисевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
У нас положительная динамика товарооборота. За последние три года суммарно он достиг порядка 560 миллионов долларов. Мы прирастаем тоже по первому кварталу этого года. Поэтому, естественно, эта тенденция очень радует. Рынок Африки очень перспективный. Сейчас на нем играют, активно за него борются и активно на нем конкурируют ведущие глобальные игроки – Россия, Китай, Индия, США, Европейский союз. Поэтому мы тоже заинтересованы занять свою нишу, и у нас для этого имеются все возможности.
Посол Эфиопии в Беларуси: население Африки – свыше 1 млрд человек. Так что потенциал для сотрудничества колоссальный
Стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Беларуси и ЮАР. 1 июня зарубежные участники форума побывают на Минском тракторном заводе и посетят крупную выставку «Белагро», где намерены опробовать белорусскую технику в деле.