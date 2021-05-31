Николай Борисевич: рынок Африки очень перспективный. Мы заинтересованы занять свою нишу, и у нас есть все возможности

Новости Беларуси. Беларусь комплексно и системно выстраивает отношения с государствами Африки. Трансфер технологий, реализацию инжиниринговых проектов и сотрудничество в IT – совместные проекты обсуждают 31 мая на втором Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 170 компаний ведут переговоры и демонстрируют свой потенциал. Амбициозные планы озвучили представители Египта. В частности, партнеры намерены увеличить товарооборот вдвое. Трансконтинентальное государство заинтересовано и в том, чтобы белорусские предприятия вошли в СЭЗ Суэцкого канала. Речь идет и о совместных сборочных производствах.